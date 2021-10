Vysoká inflace požírá lidem úspory, jak se jí bránit

Nejvíce vzrostly právě ceny automobilů , protože kvůli nedostatku materiálů k výrobě a odstávce některých provozů během koronaviru jich je nedostatek. Důsledkem toho jsou dražší i ojeté vozy. V průměru tedy růst cen u automobilů tvoří 5,4 procenta. Pohonné hmoty a oleje vzrostly dokonce o 18,5 procenta . V červenci také stále zdražovaly potraviny, nápoje a bydlení. Nejvíce zdražila zelenina a brambory. Dokonce i pivo zdražilo o 6,9 procenta a tabákové výrobky o 8,4 procenta . V porovnání s předchozími položkami maso zdražilo jen mírně, a to o 1,4 procenta. Nájemné v bytech zdražilo oproti loňskému červenci o 2,5 procenta. Zároveň vodné a stočné se zvýšilo o 5,5 procenta.

Nejlepší obranou proti inflaci je investice. Pokud máte uspořené prostředky, je nutné si spočítat předpokládanou míru inflace a následně tuto míru překonat. To znamená, že v ideálním případě se vám z vaší investice musí každý rok vrátit alespoň kolem 3 % z vašich peněz a případně jakékoliv poplatky, které za investování zaplatíte. Cokoliv, co získáte z investice nad tuto částku, je již v podstatě váš čistý zisk. Tedy necháváte své peníze vydělávat za vás a inflace vás neobírá o úspory. Pokud přemýšlíte o investování, možností jsou investice zajištěné nemovitostmi v Praze, středních Čechách nebo krajských městech. Celé to funguje tak, že RONDA INVEST poskytne podnikateli nebo menší společnosti podnikatelský úvěr.