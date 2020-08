Vyřešte problémy se zastřešením pergoly i bazénu

Posezení v pergole spojené s koupáním v bazénu se může snadno postarat o dokonalý den. A jak se postarat o to, abyste se v pergole cítili co nejlépe? Řešením se pro vás mohou stát plachty na pergoly od společnosti Jabor s.r.o., které se vyznačují nejen skvělým designem, ale také špičkovou kvalitou zpracování.

Na výrobu těchto plachet jsou používány kvalitní materiály z rukou špičkových německých a belgických dodavatelů. Veškeré materiály jsou mrazuvzdorné a s UV filtrem, což je základní podmínka jejich dlouhé životnosti a možnosti celoročního užívání. Plachty na pergoly mají barevnou, ale také průhlednou část, kudy se do vaší pergoly dostane dostatek světla. Ke spojení plachet tak bývá používáno vysokofrekvenční svařování. To zaručí maximální pevnost až 150kg/ m2, ale i odolnost proti vodě, nemluvě o perfektním vzhledu. Vybírat si můžete hned z několika variant. Opláštění je vždy vyráběno zcela na míru dle požadavků zákazníka a s odbornou konzultací našich zaměstnanců.

Tyto plachty na bazén jsou oblíbené zejména pro svoji životnost, která může při správné péči dosahovat až 15 let. O ještě větší pohodlí uživatele se stará nejen průtokové síto, ale také pevné zajišťovací čepy, jimiž do bazénu neproklouzne ani sebemenší nečistota. Díky tomu, že jsou tyto plachty vysocepevnostní – stejně jako čepy, nemusíte mít strach ani z toho, že by vám do bazénu mohl spadnout váš domácí mazlíček nebo dítě. Plachta je v nejhorším případě unese, jelikož zatížení

Plachty je až 100kg/m2.