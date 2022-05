Výměna oken vám ušetří tisíce. Využijte příznivých cen a pusťte se do ní hned

Je pravdou, že nová okna jsou investicí na desítky let dopředu. Díky dnešním cenám energií se však jejich návratnost stále zkracuje. U starých rodinných domů vám totiž pouhá výměna oken může uspořit i čtvrtinu výdajů za vytápění. A to i v případě běžně dostupných skladových oken z plastového profilu.

„Největší zájem je právě o plastová okna a dveře skladem, která najdou své využití takřka všude. Rozhodují se pro ně především zákazníci, kteří nechtějí do detailů řešit jednotlivé parametry a je pro ně více důležitý konečný poměr ceny a kvality, než například design či značka,“ potvrzuje Nikola Foret, zakladatel českého e-shopu Okna Hned .

„Nejčastěji se šidí právě na ocelových výztuhách. Jediným způsobem, jak to však poznat, je vzít okno do ruky a potěžkat. V tomto případě platí, že kvalita musí něco vážit,“ upozorňuje na jeden z nešvarů Nikola Foret.

Raketové zdražování nepostihlo pouze energie, ale také cenu práce a základní vstupy, ze kterých se okna vyrábí. A protože nic nenasvědčuje tomu, že by se to ceny vrátily v dohledné době do normálu, má tato inflační spirála jasný důsledek – výměna oken vás už nikdy nevyjde tak výhodně jako nyní.