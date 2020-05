Vyhrál a vykoupil autobazar. Online loterie lákají stále více sázkařů.

Mladý muž se rozhodl pro nevšední oslavu své výhry a potěšil sebe i své blízké. Sobě, několika členům rodiny a přátelům koupil půl tuctu vozů. Netroškařil, průměrná hodnota jednoho z aut činila více než 416 000 Kč. Radost na čtyřech kolech pořídil své babičce, otci, sestře, přítelkyni a nejlepšímu kamarádovi. Hned dva vozy koupil sám sobě. Vytvořil tak okolo sebe vozovou stáj zahrnující auta střední i vyšší kategorie. Koupil např. Škodu Citigo a BMW modelové řady X5. Událost způsobila v jednom z autobazarů pozdvižení hned první týden po uvolnění koronavirových opatření a znovuotevření prodejen vozů. ,,Měsíc jsme měli zavřeno a bojíme se, jak to v této době náš autobazar ustojí. Nic podobného, tedy že by u nás někdo utrácel výhry v loterii, se nám nikdy nestalo," uvedl vedoucí autobazaru. Na velký a netradiční nákup mladého výherce bude prý pobaveně vzpomínat do konce svého života.