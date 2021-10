Vydělávat bez práce? Vybudujte si pravidelný pasivní příjem

Pasivní příjem vám může zajistit měsíční rentu a zároveň čas věnovat se v životě tomu, co vás opravdu baví.

Jednou z cest, jak pasivní příjem získat, můžou být vhodně zvolené investice, které navíc pomohou vytvořit si pasivní příjem. Takovou možností je například investování do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Je to jednoduchá možnost, jak při rozumné míře rizika dosáhnout zajímavý výnos, který snadno překoná inflaci. Výhodou je, že hned nemusíte investovat velké částky. Pro začátek stačí první krok, kdy si vyzkoušíte, jak lze pasivní příjem tvořit, a až na základě výsledků se můžete rozhodnout, jestli do konkrétní investice vložíte větší část svých úspor.