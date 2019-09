Vyčkávat v současné situaci nemá smysl, myslí si expert na reality

Požadavky těch, kteří dnes v Praze hledají své bydlení, se liší především podle účelu, za jakým je nemovitost pořizována. Jiné nároky má zájemce, který pořizuje vlastní bydlení a ten, kdo chce investovat do nemovitosti k pronájmu. Čtyřčlenná rodina s malými dětmi má zcela odlišné potřeby od páru, který hledá své první bydlení, nebo naopak od seniorů – ti se často stěhují z většího bytu či rodinného domu do bytu menších dispozic.

Jisté je, že příliv obyvatel do metropole bude i nadále pokračovat a lidé budou muset někde bydlet. Nejasná legislativa a vysoké stavební náklady enormně prodražují výstavbu nových bytů, a ty se tak i díky zhoršeným podmínkám pro poskytování hypoték stávají pro mnoho zájemců nedosažitelnými. Pokud chceme zajistit kvalitní a dlouhodobě udržitelný rozvoj Prahy, musíme připravovat nové projekty dostatečně vizionářsky, aby se trefily do očekávání a finančních možností budoucích klientů. To je samozřejmě při délce povolovacích procesů, které u bytových domů trvají v průměru 8-10 let, velmi složitá disciplína.