Vychází životopis Volodymyra Zelenského – Ukrajina v krvi

K pochopení tohoto příběhu je třeba si vyslechnout učitelku ze školy v průmyslovém městě Kryvyj Rih na jihovýchodě Ukrajiny, kde Volodymyr vyrůstal, dále kamarády a spolupracovníky z jeho produkční společnosti Kvartal 95, ale i poslance jeho strany i opozice, politology, historiky, vědce, novináře… Opomenout ale nelze ani jeho temnější stránky: nejasný vztah k oligarchovi Ihoru Kolomojskému, který vyšel najevo kvůli úniku Pandora Papers, dále nezřetelný vztah, který záměrně udržoval mezi sebou jako skutečným prezidentským kandidátem a postavou, kterou ztvárnil v seriálu Služebník lidu, jeho populistický způsob vládnutí… Až do 24. února 2022, dne ruské invaze, kdy Volodymyr Zelenskyj vstoupil do historie a hraje svou životní roli, kterou mu přidělil Vladimir Putin.

„Říká velmi podstatné věci velmi jednoduchými slovy. V tom spočívá jeho dar komunikace, která nachází odezvu nejprve u jeho vlastního lidu a posléze dobývá srdce i mysl lidi daleko za hranicemi jeho země.

Lidstvo vždy žíznilo po hrdinských příbězích, vždy potřebovalo mýty a společné tužby. Zelenskyj se co nejvíc ukazuje, místo aby se schovával, zůstává důstojný, místo aby se zhroutil, diva se smrti zpříma do očí, místo aby se k ní otočil zády, a tím vším ztělesňuje určitou představu statečnosti. Tim, co říká, i svým postojem nás nutí přemýšlet o naši vlastni ochotě obětovat se. Staví nás před hypotetickou otázku, kterou si možná jednoho dne budeme nuceni položit: „Co bych dělal já na jeho místě?

Zelenskyj nemá rad válku, protože zná dějiny své země, která je mimo jine jednou z „krvavých zemi“, již prošly mnohé mezinárodni střety. Ty jen na samotné Ukrajině staly ve 20. století život milionů lidi. Tato obrovská bolest je vepsaná v prezidentově rodinné paměti...

Ve svém inauguračním projevu prohlásil: ,Nechci, aby ve vašich kancelářích visely moje obrazy. Prezident není ikona, není modla ani portrét. Raději si tam pověste fotografie svých dětí a před každým rozhodnutím se na ně podívejte.´ Odmítat zbožňování, a přitom pracovat na své popularitě je stabilním rysem tohoto muže s oslnivou životni drahou, který se postavil čelem vůči očekáváním, ale hlavně vůči předsudkům. Zelenskému trvala přeměna na lídra mezinárodního významu jen několik málo hodin.“