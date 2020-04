Všude dobře, doma nejlíp: Chcete bazén už toto léto?

Přijít v parném létě odpoledne z práce a skokem do vody smýt všechny starosti je představa, která přesvědčí i zatvrzelé odpůrce bazénů. A tak se postupně stává zapuštěný bazén samozřejmou součástí rodinného domu a každodenní dovolenou ve vlastní zahradě.

Pavel a Martina mají rodinný dům a dvě malé děti. Na rodinné poradě se shodli, že si pořídí bazén, ale mají jasno jen v tom, že bazén bude na jižní straně hned u terasy s východem z obýváku. Pavel i Martina zatím netuší, co je při rozhodování o bazénu důležité. Tak si pojďme shrnout, co by měl vědět každý, kdo uvažuje vlastnit bazén: