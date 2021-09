Víte, jak si nejlépe prověřit minulost auta?

Největší databází informací o ojetých autech je v evropském regionu AUTOTRACER, který provozuje společnost Cebia online na svých webových stránkách www.cebia.cz. Ta pomáhá lidem bojovat proti nekalým praktikám letos už 30. rokem a i údaje v této databázi sahají až do počátku devadesátých let. Aktuálně je v ní k dispozici zhruba 1,3 miliardy dat o autech s českým i zahraničním původem. Data do tohoto systému poskytují české i zahraniční pojišťovny, autorizované i neautorizované servisy a pneuservisy, výrobci a importéři vozidel, prodejci a autobazary, finanční a leasingové instituce, policie, české i zahraniční inzertní a aukční portály, STK a řada dalších subjektů. Výsledek prověření máte z pohodlí domova do několika minut.