Víte, co je to OptiPlex? Neviditelný počítač

Častou překážkou při pořízení desktopu je ale buďto velikost, nebo jeho design. Proto Dell přichází s novou řadou desktopů, která je maximálně výkonná a zároveň dokonale elegantní tak, aby byl pracovní stůl čistý a člověk mohl v klidu a nerušeně pracovat. Řeč je o nových modelech desktopů společnosti Dell – OptiPlex 7090 Ultra a OptiPlex 3090 Ultra. Ty jsou unikátní svým provedením, v rámci kterého je desktop skryt do nohy monitoru.

Výkon, který nezklame

Model OptiPlex 7090 Ultra je vybaven jedenáctou generací procesorů Intel od řady i3 až po řadu i7, je možné do něho zapojit až 4 displeje a 2 SSD disky. Uživatel může využít až 64 GB paměti a disponuje portem Thunderbolt 4. Na tyto stojany je možné připojit monitory až do velikosti 40“. Nižší model OptiPlex 3090 Ultra je na rozdíl od OptiPlexu 7090 Ultra vybavena procesory řady celeron a nedisponuje portem Thunderbolt 4. Je tak určený pro ty, kteří nemají takové nároky na výkon, ale nechtějí přijít o ostatní benefity této koncepce.

Aby toho nebylo málo, inovace Dellu se netýkají pouze hardwarových komponent, ale také softwaru, který podporuje stabilní chod a vysoký výkon, díky čemuž umožňuje co nejefektivněji využívat dané zařízení. „Toto řešení se nazývá Dell Optimizer. Využívá prvky umělé inteligence, díky kterým je schopno vysledovat, jak uživatel pracuje s počítačem a aplikacemi a na základě toho jej optimalizuje tak, aby práce byla ještě rychlejší a efektivnější. Zároveň dokáže optimalizovat parametry síťového připojení, aby u důležitých aplikací nedocházelo ke zpomalování provozu. V neposlední řadě umí nastavit systém zvuku tak, aby uživatel byl velmi dobře slyšet a zároveň i dobře slyšel. Právě tyto funkce jsou totiž v dnešním světě, kdy komunikujeme na dálku více než kdy dříve, nesmírně důležité,“ popisuje softwarové výhody Petr Zajíček, Client Solution Manager ze společnosti Dell Technologies.

Moderní deployment počítačů Dell pomocí Microsoft Autopilot Video: archiv Dell Technologies

Ultra vs. AIO

Od klasického řešení OptiPlex AIO (All in One) se liší OptiPlex Ultra hlavně tím, že při výběru počítače se zákazník nemusí rozhodnout, jak velkou chce úhlopříčku monitoru. Velkou výhodou OptiPlex Ultra je i to, že samotný počítač lze i snadno vypojit a přenést do jiné kanceláře a „nacvaknout“ ho k jinému monitoru.

Personalizovaný Dell přímo z továrny

V případě pořízení firemního počítače je jednou ze zásadních otázek jejich nastavení. To zpravidla provádí IT oddělení tak, že vytvoří image, který následně instaluje na nový počítač. Teprve až poté je tento počítač předám zaměstnanci k použití. Celý tento proces je ale časově a tedy finančně nákladný a díky tomu si mnohdy zaměstnavatel rozmyslí, zda je vůbec v dané chvíli nutné počítač měnit. Řešení tohoto problému má společnost Microsoft. Ta nedávno představila technologii Windows Autopilot, která umožňuje společnostem na dálku nastavit a předběžné konfigurovat nová zařízení, která jsou díky tomu hned po vybalení připravená k použití.

„Celý proces je velmi jednoduchý. IT oddělení si vytvoří profily, které bude přiřazovat zařízením ve své firmě, a tím přizpůsobí jejich nastavení a konfiguraci – od ovladačů přes nastavení pravidel a přístupů až po nainstalované aplikace. Finální krok provede zaměstnanec, který už jen spustí samoinstalaci. Tu si buď to stáhne z cloudu anebo může být do počítače implementována rovnou ve výrobě, čímž ušetří spoustu času stráveného stahováním,“ upřesnil Petr Klement, Partners Sales Executive ve společnosti Microsoft. Dell nabízí u všech svých nových modelů obě výše zmiňované možnosti, samoinstalaci z cloudu i instalaci už při výrobě v továrně, a to jak u desktopů, tak u laptopů.

Model OptiPlex Foto: archiv Dell Technologies

Další novinky

Kromě OptiPlexu Ultra, přichází Dell v tomto roce také s novými modely svých dalších produktových řad. Konkrétně se jedná o OptiPlex 5090, OptiPlex 7090, OptiPlex 5490 AIO a Optiplex 7490 AIO. Aby toho nebylo málo, představil i nové verze modelů OptiPlex 3080, OptiPlex 3280 AIO a OptiPlex 7780 AIO. Všechny výše zmiňované počítače jsou vybaveny procesory Intel a všemi nezbytnými porty pro komfortní práci ať již v kanceláři, nebo z domova. Hardwarová výbava, výkon a možnosti konektivity jednotlivých modelů se liší dle produktové řady od nejnižší (3000), po nejvyšší (7000). Mimo řešení All in one nabízí Dell své desktopy hned v několika velikostních provedeních. Nejmenší OptiPlex Micro, střední OptiPlex Small Form Factor a klasický OptiPlex Tower. Co se velikosti OptiPlex AIO týče, ty jsou k dispozici ve velikosti úhlopříčky od 22“ do 27“.