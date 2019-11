Víme, proč se Vám i se starším autem vyplatí navštěvovat autorizovaný servis. Ušetříte.

Rozdíl v kvalitě poskytovaných služeb mezi autorizovanými servisy a nespecializovanými „garážovými“ dílnami, je čím dál větší. Přitom už dávno neplatí, že by autorizované servisy byly drahé a pro servis starších aut nevhodné. I dnešní pět deset let stará auta totiž vyžadují odbornou opravu a servis s pomocí přesné diagnostiky a pro dlouhodobé zachování úrovně jejich bezpečnosti a spolehlivosti je více než vhodné používat originální díly. Ty jsou totiž srovnatelné s těmi, které byly použity při samotné výrobě vašeho auta, a jsou kvalitnější a trvanlivější než případné univerzální náhrady z tzv. druhovýroby.

Nový, nebo ojetý – všem se vyplatí jezdit do autorizovaného servisu

Kromě toho vás již u samotného příjmu zakázky, který mimochodem probíhá v čistém prostředí respektujícím hodnoty značky, proškolený technik přesně informuje o celkové ceně opravy včetně práce a nemusíte se bát, že by „střílel od boku“ jak je to běžné v neautorizovaných servisech, kde se pak nestačíte divit, kam se cena za práci vyšplhala. V autorizovaném servisu má totiž každý úkon přesně stanovený časový rámec, a tak ani není možné, aby vám někdo účtoval nějaké vícenáklady či vícepráce. Pravidelně školení technici mají k dispozici speciální nářadí a nejaktuálnější diagnostický software, takže se zde nestane, že by se díly měnily tzv. na zkoušku. Vždyť třeba jen výměna brzdových destiček u vozu s elektrickou parkovací brzdou vyžaduje přesný postup stanovený výrobcem, jinak se riskuje vážné poškození celého brzdového systému, jehož oprava se pak může pěkně prodražit. Technici kromě toho zároveň vždy prohlédnou celý vůz a případně s vámi proberou plán dalších oprav.