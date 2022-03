Ve hře Šťastných 10 vyhrála 5 milionů. Máma dvou malých dětí pořídí rodině bydlení snů

Obrovské překvapení a velká úleva. Tak by se daly shrnout pocity čtyřicátnice, když se na ni jednoho pondělního večera usmálo štěstí v podobě pětimilionové výhry v její oblíbené loterii Šťastných 10.

„Nejdřív jsem vůbec nechápala, co se děje. Koukala jsem na ta čísla před sebou a říkala si, že takové štěstí přece mít nemůžu. Když jsem si tiket několikrát dokola zkontrolovala, pomalu mi docházelo, že je to skutečnost. V tu chvíli se mi neuvěřitelně ulevilo,“ popisovala nám své pocity při návštěvě budovy Sazky.

Osudovou sázenku si pořídila v obchodě cestou z práce a žádný velký význam jí nepřikládala. O to větší úžas jí večerní slosování přineslo.

Možná právě díky tomu věří, že zůstane stále stejná a peníze nebudou mít na její charakter ani život žádný vliv. Kromě bydlení se nic velkého měnit nechystá a doufá, že tak dá svým dětem dobrý vzor do budoucnosti.

Přestože je s vyhranou částkou víc než spokojená, se sázením přestat nehodlá. Za příští výhru by prý vzala rodinu na pořádnou dovolenou a zbytek by použila jako rezervu pro případ nouze. Při loučení jsme jí popřáli hodně štěstí do dalších slosování a upřímně doufáme, že se s ní ještě někdy uvidíme.