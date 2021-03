V pandemii covidu hodně lidí rychle přibývá na váze

Silně obézním pomůže bariatrická operace, tedy zmenšení žaludku. „V naší ambulanci jsou desítky pacientů přes 200 kg, někteří mezi 250 a 300. Bariatrické operace jsou jedinou dlouhodobě efektivní metodou léčby. Máme pacienty, kteří zredukují 20–50 kg ještě před operací a operace je pak často spíše prevence zpětného vzestupu hmotnosti. Bariatrické operace mají i metabolický efekt. Více než polovina pacientů s cukrovkou 2. typu ji ztratí na několik let. U pacientů s diagnózou do 5 let je to pak skoro 90 procent. Takže někdy indikujeme operace i u ne tak obézních pacientů, právě kvůli jejich metabolickému efektu,“ říká Matoulek.

Jeho slova potvrzuje i doktorka Doležalová. „Po operaci se zpravidla výrazně zlepší diabetes, ale i krevní tlak a zvýšená hladina krevních tuků. Tato změna pak vede často k redukci množství léků, které nemocný musí užívat. I přes menší množství léků jsou výsledky daleko lepší. Mohli bychom říct, že po operaci dojde rychle ke zhubnutí a tělo potom začne lépe fungovat, aniž by vyžadovalo takové množství léků jako před operací.“ Nejvíce záleží na tom, jak dobře jsou výživová doporučení diabetikovi vysvětlena, soudí Mgr. Aneta Sadílková, nutriční terapeutka VFN. O tom jaké jsou možnosti bariatrické operace informuje platforma Za lehčí život na svých webových stránkách: www.zalehcizivot.cz