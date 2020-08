Uklidňující krása: Dovolená v plovoucích prázdninových domech v Lužické jezerní krajině.

Čistá jezera, jemné písečné pláže, klidný přístavní život: Mezi Prahou, Berlínem a Drážďany postupně vzniká z bývalé povrchové těžební oblasti největší umělá vodní krajina v Evropě. Ochrannou známkou Lužické jezerní krajiny jsou plovoucí prázdninové domy. Křížit jezero na jachtě, nebo odpočívat v plážovém domě. Obojí slibuje speciální zážitek z dovolené. Hosté cítí uklidňující pohyby vody a zároveň si užívají pohodlí dobrého prázdninového bytu. V současnosti jsou v regionu dvě desítky těchto plovoucích domů. Další se plánují.

Toto jsou nejdůležitější cíle v Lužické jezerní krajině:

Jezero Bärwalder See: pohodlný nováček

Nejnovější plovoucí prázdninové domy v Lužické jezerní krajině se od června nachází na jezeře Bärwalder See. Jedná se stále o mladý vodní útvar, který vznikl zaplavením bývalého hnědouhelného dolu Bärwalde. Vzhledem ke stabilním větrným podmínkám je oblíbeným místem pro plachtění a surfování. V moderním přístavu Marina Klitten jsou plovoucí prázdninové domy pevně zakotveny na vlastním přístavišti. Velké skleněné průčelí přináší dovnitř slunce i možnost dalekého výhledu do krajiny. Dvě oddělené ložnice s manželskou postelí, plně vybavená kuchyň a moderní sprchový kout s oddělenou toaletou nabízí vysoký komfort ubytování. Ze sluneční terasy si můžete užít pohled na západ slunce a odpočinou si. Na jezeře Bärwalder See vyroste v budoucnu celkem 26 prázdninových domů.

Pohled do vnitřku plovoucího prázdninového domu, jezero Geierswalder See Foto: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel

Jezera Geierswalder See a Partwitzer See: plovoucí architektura

Pohodlné prázdninové domy plují také na jezerech Geierswalder See a Partwitzer See, částečně v Sasku a částečně v Braniborsku. Jejich architektura je pozoruhodná. Sklo a ocel a tvar připomínající vlající plachty dávají domům na jezeře Geierswalder See futuristický vzhled. Zcela jinak je tomu u jezera Partwitz See. Tam má prázdninový dům kubistický minimalistický design a je kompletně obložen dřevem.

Plovoucí prázdninové domy na jezeře Baerwalder See Foto: FHG floating house GmbH

Hausbóty a vory: mobilní alternativa

Hausbóty, které si lze pronajmout na jezerech Bärwalder See a Senftenberger See, nabízejí sice méně luxusu než plovoucí prázdninové domy, vynikají však svojí mobilitou a jistým nádechem dobrodružství. Společnost Bootcharter Lausitz pronajímá hausbóty na jezeře Bärwalder See až do konce října. Další možnost pronájmu je v městském přístavu Senftenberg, kde nabízí Voigt Marine taktéž do konce října dva bungalovy hausbóty, s možností grilu.

Do konce září také pronajímá půjčovna vorů Lausitzfloss šestimetrové rustikální vory s přistýlkou v přístavním kempu jezera Senftenberger See. Atraktivní nabídkou je vyplutí ze startovacího bodu a skrze kanály se proplout do sousedních vod jezer Geierswalder a Partwitzer See.

O něco dále na severovýchod, u přehrady Spremberg, je u poskytovatele Floßurlaub možnost strávit dovolenou na voru. K dispozici je sedmimetrový vor s dřevěným domem, terasou a čtyřmi lůžky, a to po celý rok. Bonus pro přátele rybolovu: Na místě si lze objednat rybářský výlet se zkušeným průvodcem. U hausbótů a vorů navíc není vyžadován řidičský průkaz.

Tip pro nadšence vody i cyklistiky

Lužická jezerní krajina je rájem pro cyklisty. Kolem nových jezer vedou stovky kilometrů rovných cyklotras, které jsou většinou asfaltové a bez aut.

Cyklisté u jezera Bärwalder See ,přístav Marina Klitten Foto: Tourismusverband Lausitzer Seenland, Nada Quenzel