Udělejte dobrý skutek navzdory předvánočnímu shonu

Lámete si hlavu tím, co vlastně doma chybí a jak vyřešit jídlo na nadcházející víkend. Do toho se vám v hlavě pomalu a jistě usazuje myšlenka, že Vánoce se blíží a je nejvyšší čas na to, abyste začali shánět i dárky pro své blízké. Na pás u pokladny tak s hlavou plnou starostí naskládáte svůj nákup a zjistíte, že vlastně nemáte mléko ani máslo a chybí i pečivo, kvůli kterému jste do obchodu vlastně zamířili.