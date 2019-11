TREBITSCH Czech single malt whisky – Mimořádná whisky vyrobená z prvotřídních surovin

Konkurence je sice velmi silná, ale my Češi alkohol vyrábět umíme . Náš národ proslavil místní slad, výroba piva a značky, které jsou známé ve velké spoustě zemí po celém světě. Navíc lidé rádi objevují nové chutě.

Do všech procesů výroby dáváme srdce a používáme jen ty nejkvalitnější suroviny. Na kvalitě neděláme ústupky, ani pro snížení výsledné ceny. Ke zrání TREBITSCH České whisky® používáme naše sudy , které si sami vyrábíme a každému jednotlivému sudu se náš master distiller pečlivě věnuje. Také zrání na Vysočině se podílí na výsledné chuti.

Všichni v týmu jsme hrdí na to, čeho jsme doposud dosáhli. Ohlasy z celého světa nás utvrzují v tom, že jsme se vydali správnou cestou. Chceme se zasadit o to, aby byla Česká republika zapsána do globální mapy producentů whisky jako země, která umí nabídnout vysoce kvalitní whisky.