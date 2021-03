Trápí vás klouby? Máte odloženou endoprotézu?

Na základě dlouholetého výzkumu prof. Adama, českého revmatologa a světově uznávaného vědce, člena Akademie věd v New Yorku, který byl za celoživotní přínos lékařské vědě oceněn prestižní cenou UNESCO, byla vyvinuta první kloubní výživa na světě s názvem Geladrink. Profesor Adam jako první na světě rozpoznal biologický účinek kolagenních peptidů, které ve vysokém množství dodává doplněk stravy Geladrink. Také se svými spolupracovníky prokázal, že se bioaktivní kolagenní peptidy zcela vstřebávají a jsou dopraveny do buněk kostí a chrupavek. Blahodárný účinek kolagenních peptidů zesiluje řada biologicky aktivních látek, jako jsou vitamíny, např. vitamín C pro podporu tvorby kolagenu nezbytného pro normální funkci kostí a chrupavek, ale i řada dalších vitamínů, antioxidantů a fytonutrientů. Extrakty z Boswellie serraty a přesličky rolní přispívají ke zdraví kostí a kloubů. Geladrink Forte HYAL obsahuje osvědčené glukosamin a chondroitin sulfáty a super antioxidant a zdroj organicky vázané síry MSM. Nově obsahuje i aktivní vysokomolekulární kyselinu hyaluronovou.