Těší mě pomáhat českým firmám, říká franšízant McDonald’s

„Na spolupráci s McDonald’s nejvíce oceňuji silné a stabilní zázemí mezinárodní značky, která svým franšízantům předává své know how a podporuje je v jejich podnikání. McDonald’s je pro mě celoživotním partnerem, na kterého se mohu vždy a ve všem spolehnout,“ popisuje Radek Janalík.

Po ukončení studií v roce 1995 nastoupil Radek Janalík do společnosti McDonald´s, kde absolvoval Manager Trainee program, určený absolventům vysokých škol. Postupně se vypracoval na pozici provozního manažera pro restaurace v České republice. Od roku 2003 působil jako generální ředitel zastoupení McDonald’s v Maďarsku a pak i Řecku. Posléze působil jako generální ředitel McDonald’s pro Českou a Slovenskou republiku. V roce 2012 dostal nabídku provozovat svou první franšízu a nyní ve svých třech restauracích zaměstnává Radek Janalík okolo dvě stě pracovníků, z toho přibližně dvě třetiny tvoří brigádníci, zbytek pak tvoří zaměstnanci na plný úvazek. Radek Janalík v rámci svého podnikání spolupracuje s neziskovou agenturou Rytmus, která pomáhá lidem se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním, kteří potřebují individuální podporu před nástupem do práce i během prvních pracovních dní, se začleněním do pracovního procesu.