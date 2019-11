Tajemství úspěšných manažerů? Tyto simulace

Profesionální manažerské hry vám nasimulují ty největší výzvy a naučí vás řízení změn, projektů a plnění strategických cílů. Osvědčené simulace zahrnují profesní rozvoj a osvojení si metodik na úrovni procesů, projektů, řízení IT a kooperaci s Byznys oddělením.

Nejlépe vám utkví v paměti to, co prožijete na vlastní kůži. To je důvod, proč stále roste obliba manažerských her neboli byznysových simulací, které jsou nejnovějším trendem v manažerském vzdělávání a obrovským hitem pro rok 2019.

Na první pohled se zdá, že jde o dětskou hru.

Herní plán, kartičky s úkoly, rozdělené role… Dovedete si představit, že top management vaší firmy nebo váš IT tým na celý den opustí kancelář a bude stavět pyramidy, plánovat start Apolla 13 nebo prodávat pizzu? Věřte, že se vám to vyplatí.

Ať už máte problém s fungováním firemních procesů, řízení vašich projektů pokulhává, nebo vázne komunikace uvnitř týmů, či mezi nimi, byznysové simulace jsou tím pravým řešením.

A oceníte je i tehdy, když vše běží, jak má, ale vy chcete dále pracovat na svých manažerských dovednostech a v praxi si osvojit metodiky, jako je ITIL, PRINCE2, DevOps či SCRUM.

Při simulaci si pomocí reálného příběhu na vlastní kůži vyzkoušíte, jak se vypořádat s náročným úkolem, a zjistíte, kde máte rezervy.

TCOx Byznys Simulace Video: TAYLLORCOX s.r.o.

Nový pohled na věc.

ITIL & IT Governance & Business v krizovém projektu

Když během jediného dne neprodáte 12,5 milionu kusů pizzy, vaše firma se nedostane z červených čísel!

A vy brzy po zahájení hry zjišťujete, že cíl nejspíš nesplníte. Nefungují vám klíčové procesy, IT nekomunikuje s byznysem, firma není schopna reagovat na změny, projekt řídí všichni a vlastně nikdo.

Po zpětné vazbě od lektora to zkoušíte dát do pořádku a zachránit, co se dá. To vše pod tlakem, ve spolupráci s množstvím kolegů na různých pozicích a v roli, o níž jste dosud měli jen matnou představu.

"Propadl jsem hře, vybočil jsem ze stereotypu, prožil jsem silný příběh, získal jsem nový pohled na věc."

Tak o byznysových simulacích hovoří ti, kdo si je sami vyzkoušeli. A pomocí skutečného prožitku pochopili, co v konkrétních situacích nefunguje, kde vznikají problémy, jak je co nejefektivněji řešit a hlavně: jak vše přenést do praxe ve vlastní firmě či projektu.