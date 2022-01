Sportka nadělila padesátníkovi bezmála 4 miliony. „Hned jsem to musel někomu říct!“

„Tiket jsem si kontroloval u kafe během pauzy v práci. Viděl jsem, že někdo vyhrál skoro 4 miliony a říkal si, jak by to bylo fajn. Když jsem pak sledoval, jak se další a další čísla na mém tiketu shodují s těmi vylosovanými, vyběhl mi pot na čele,“ vyprávěl nám s úsměvem.

Nápad, že si výhru nechá pro své blízké jako překvapení, až přijde z práce domů, rychle hodil za hlavu. Prý by to nevydržel. Okamžitě proto vytočil číslo své manželky a poté zavolal ještě synovi. Druhý den se svěřil ještě rodičům a sestře.

Se sázením začal před necelými třiceti lety a před nedávnem vyhrál deset tisíc korun. Na to, že si vsadí pouze příležitostně, to prý považuje za opravdu skvělý výsledek. „Ještě nevím, co si za peníze pořídím. Asi je nechám chvíli odležet a do utrácení se pustím, až všechno pořádně promyslím. Naštěstí jsem nikdy nebyl moc zbrklý a na spontánní nákupy si také nepotrpím,“ popsal své zvyklosti výherce.