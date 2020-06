Společnost Procter & Gamble v České republice věnovala více než 125 000 produktů lidem v nouzi

Společnost P&G se v uplynulých týdnech a měsících zapojila do boje proti koronaviru a pomohla nejohroženějším skupinám obyvatel po celém světě. V České republice P&G celkem věnoval více než 125 000 produktů značek Ariel, Lenor, Jar, Always, Naturella, Mr. Proper, Pampers a H&S. To představuje přes 35 000 kg, téměř 80 palet a hodnotu 3 275 500 Kč.