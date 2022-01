Soutěžte na terminálech Sazky o PINy paysafecard za celkem 100 000 Kč

1. Vyberte si hodnotu PINu 200, 500, 1200 nebo 2500 Kč. 2. Požádejte obsluhu terminálu Sazky o paysafecard PIN. 3. Po zaplacení obdržíte 16místný PIN kód, který najdete na účtence. 4. Při placení na internetu zvolte paysafecard a zadejte PIN kód. 5. PINem lze platit opakovaně až do vyčerpání celé hodnoty.

Do soutěže budete zařazeni, pokud si v období od 21. 12. 2021 do 31. 1. 2022 zajdete do obchodu s terminálem Sazky a koupíte si PIN paysafecard v minimální hodnotě 500 Kč. Poté ho jen zaregistrujete na soutěžních stránkách paysafecard.