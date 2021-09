Velkou roli hraje i přímý vztah makléř - klient, který je založený na odpovědnosti, důvěře a osobním renomé profesionálů. Paralelně s tím zažívá období růstu i segment specializovaných firem nabízejících služby právě samostatným realitním makléřům.

Jedním z největších poskytovatelů realitního servisu profesionálům je společnost REALITY PRORADOST, která nedávno prošla kompletní proměnou a investicí do zkvalitnění služeb a jejich napojení do struktury firem investora Petra Čajana.

Co znamená "realitní servis pro makléře"?

To je asi na hodně dlouhé povídání, ale stručně se to dá popsat takto: Jste samostatný makléř se svým živnostenským listem, máte portfolio zákazníků, kontakty a dobré jméno v oboru. Ale kupovat si software, platit za inzerce, dělat marketing zakázkám plus mnoho dalších běžných činností vás samostatně vyjde na hodně velké peníze a zabere hodně času.

A tady vstupujeme do hry my, protože to všechno můžeme nabídnout za mnohem příznivější ceny formou měsíčního paušálu, navíc pod zavedenou značkou REALITY PRORADOST, která funguje po celé ČR.

Nabízíme špičkový realitní software, v němž se zakázky velmi snadno procesují, díky velkému objemu umíme sjednat výrazně nižší ceny inzerce i dalších marketingových aktivit... a tím vším Vy jako podnikatel ušetříte ročně velké částky a podnikání se stává efektivnější. Jsem opravdu přesvědčený, že spolupráce s námi se vyplatí kterémukoliv samostatnému realitnímu makléři.

Současný trend trhu s nemovitostmi? Místo realitních kanceláří chtějí lidé nezávislé profesionály!

Vraťme se k synergiím v oboru, o nichž byla řeč v úvodu.

Spustili jsme proces, v němž se propojují všechny mé dosavadní aktivity související s realitami – od výstavby, prodeje nebo nákupu nemovitosti, přes zajištění nejvýhodnějšího financování, až například po nabídku balíčků energií, pojištění a dalších služeb k obchodovaným nemovitostem. Vše postupně přináší možnost navýšení profitu zúčastněných stran, a o ten přece v podnikání jde!

Nedávno jsme dostali do správy portfolio stovek nájemních bytů, které postupujeme našim spolupracujícím makléřům do nabídky. Zároveň máme vlastní developerské projekty, na kterých se naši makléři podílejí. Nejlepší reklama na naše služby je právě to jednoduché sdělení, které říká: u nás máte 100 % vaší provize na vlastní obchody, a ještě vám nabídneme zajímavé zakázky!

A toto sdělení zkrátka funguje, což potvrzuje více než desetiprocentní nárůst makléřů za poslední období. V současné době využívá naše služby přes 200 makléřů pod značkou REALITY PRORADOST, jejichž počet hodláme dále rozšiřovat ve všech krajích ČR.

Odpovídal: Petr Čajan, majitel společnosti