Sny se plní! Hokejistka Mlýnková jela na olympiádu jako první nadační dítě

Díky podpoře České olympijské nadace nakonec u hokeje zůstala a nyní se Natálie probojovala až na olympijské hry do Pekingu. Stala se tak historicky prvním dítětem, které Česká olympijská nadace podporovala a dostalo se až na největší sportovní událost světa.

Píše se rok 2016. Nadějná hokejistka reprezentace do 15 let Natálie Mlýnková patří k našim největším nadějím. Hokej je pro ni vším a nedovede si bez něj život představit. V tu dobu však její rodinu zasáhla nepříjemná situace.

„V každém životě člověka se objeví komplikace, ať je to například nedostatek finančních prostředků, když člověk ztratí práci. Nám se to stalo a neměli jsme dostatečný finanční příjem. Hrozilo, že by Natálie nemohla dál dělat hokej,“ prozrazuje maminka hokejistky Gabriela Mlýnková. Zde se můžete podívat na video k celému příběhu.

Naštěstí paní Mlýnková na internetu tehdy našla odkaz na Českou olympijskou nadaci. „Obrátila jsem se na nadaci s prosbou o pomoc. Díky tomu, že nám lidé z nadace pomohli, si Natálie plní své sny. Studuje školu v Americe, hraje hokej za národní tým a probojovala se až na olympijské hry. Nebýt pomoci nadace, tak nevím, jestli by to dotáhla tak daleko.“

Už od roku 2013, kdy Česká olympijská nadace vznikla, je jejím hlavním partnerem společnost Sazka. “Za těch devět let jsme s Českou olympijskou nadací ve sportování podpořili 3385 dětí, a to celkovou částkou 19 274 910 korun. Natálie Mlýnková byla jedním z těchto mladých sportovců a my jsme rádi, že se Natálka i díky naší podpoře stala se vůbec prvním nadačním dítětem, které se probojovalo až na olympijské hry,” říká Tereza Vyhnálková ze Sazky.

„Jsem moc vděčná, že se zrovna tohle přihodilo mně. Vím, že je spoustu dětí, které ani nemají možnost začít dělat sport nebo v něm pokračovat. Doufám, že čím dál víc dětí i díky podpoře České olympijské nadace bude mít možnost dotáhnout to na nějaký velký turnaj nebo závod. A hlavně dělat to, co je baví a naplňuje,“ přeje si česká hokejová reprezentantka Natálie Mlýnková.