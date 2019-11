Slabá baterka? Pomůže vám výkonná powerbanka do kapsy

Doby, kdy mobily vydržely nabité i týden, jsou dávno pryč. Chytré telefony dnes představují spíš kapesní počítače, na kterých můžete zároveň kontrolovat e-maily, poslouchat hudbu i koukat na videa. To ale znamená, že vaše kapesní sluchátko si žádá velký výkon, který je zároveň velmi náročný na energii. A netýká se to jen mobilů, ale i tabletů, čteček a další populární elektroniky. Rázem máte při sobě několik zařízení, které musíte hlídat a nabíjet. Prostor pro baterku je omezený a výdrž není nafukovací. Naštěstí existuje jednoduché a skladné řešení v podobě powerbanky GC PowerPlay10.

Víkend v přírodě, puštěná navigace nebo sledování videa a hraní her. To vše ždíme baterku, která tak mizí doslova před očima. Pokud si chcete na cestách užít zábavu nebo mít jistotu, že dorazíte do cíle dřív, než zhasne displej, vyplatí se mít záložní zdroj energie. Nemusíte se přitom bát, že s sebou potáhnete „cihlu“. Moderní powerbanky s vysokou kapacitou 10 000 mAh, které vám zajistí klidně 3–4 plná nabití telefonu, dnes váží necelých 200 gramů. A jsou dokonce menší než některé smartphony. Hravě je tak hodíte do kapsy k vašemu přístroji a ani to nepocítíte.