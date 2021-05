Šest věcí, které vás mohou překvapit u ojetého auta

Myslíte si, že vás nic nepřekvapí? Podívejte se, s čím se setkávají lidé, kteří si prověřují historii ojetých vozů na www.zkontrolujsiauto.cz.

1. Bylo havarované ještě před záruční dobou

Zní to skoro až neuvěřitelně, ale ano, je to možné. Auto může být havarované ještě před tím, než je poprvé zaregistrované a než mu začne plynout zákonná záruční lhůta. A jak se to stane? Například u předváděcího vozu při předváděcí jízdě. Nedávný případ Fordu Mustang navíc ukazuje, že se může jednat i o totální havárii – v tomto případě to byla škoda za 1,6 milionu korun, kterou před kupujícím prodejce zatajil.

2. Místo německého důchodce v něm jezdil chlápek v Ománu

Auta z Německa jsou mezi Čechy oblíbená, stále ještě panuje přesvědčení, že v nich jezdili němečtí důchodci, kteří se k vozům chovají lépe než čeští řidiči.

Nad nepříjemným překvapením zvítězíte prověřením historie vozu

Ve skutečnosti ale pětina aut, u kterých prodejci tvrdí, že pochází z Německa, se v něm zpravidla ohřála jen na pár dní či týdnů, aby mohla mít deklarovaný německý původ. Většinu svého života pak tyto vozy jezdily v zemích jižní, jihovýchodní či východní Evropy, ale třeba také ve Spojených arabských emirátech, Ománu či Jihoafrické republice. Jak ukázala analýza společnosti Cebia na téměř 50 000 dovezených ojetých vozidel, auto může pocházet prakticky z kteréhokoli kouta na Zemi.

3. Je o několik let starší, než si myslíte

To je ale krásná zánovní ojetina, říkáte si při pohledu na půlroční vozidlo, stejně jako si to říkal majitel Škody Superb. To ale netušil, že je ve skutečnosti o tři roky starší. Každý rok má přitom vliv na cenu vozidla – a platí to zejména u mladých ojetin. Jak je možné, že nepoznal rok výroby? V technickém průkazu je totiž uveden pouze datum první registrace, čehož zneužívají neféroví prodejci, kteří chtějí auto zatraktivnit a prodat ho dráž a stejné datum pak používají i v inzerci v kolonce rok výroby. Lákavé je to zejména u aut, která byla vyrobena na konci roku a zaregistrována na počátku následujícího. Pokud je rozdíl mezi těmito daty větší než jeden rok, může to poukazovat na to, že se jedná o předváděcí vůz.

4. Počtem najetých km by už objelo šestkrát zeměkouli

Možná si myslíte, že kupujete auto, se kterým se jezdilo jen na nákupy. Samozřejmě to tak může být, je ale také možné, že co do počtu najetých kilometrů už několikrát objelo zeměkouli. Třetina aut, která se prodávají, mají stočený tachometr, v průměru o 90 000 km. Průměrný nájezd se u ojetých vozů nyní pohybuje okolo 155 000 km. Stočení tachometru o 100 000 km zvyšuje cenu auta v průměru o 20 %. Stejné náklady si vyžádá v následujících letech neočekávaná údržba související s vyšším kilometrovým nájezdem.

Třetina aut, která se prodávají, mají stočený tachometr

5. Má identické dvojče, které se ale nenarodilo ve stejný den

Žádné auto by nemělo existovat dvakrát, respektive každý vůz by měl mít svoje jedinečné identifikační číslo, tzv. VIN kód. Některá auta se ale o svůj VIN dělí s jiným. Jak se to stane? Například tak, že se opraví havarovaný vůz a použijí se na něj zfalšované identifikační údaje jiného existujícího vozidla, zpravidla stejného modelu, barvy, případně i motorizace.

V případě ojetých aut platí, že nic není nemožné

Identifikační údaje se falšují také u kradených aut, aby se minimalizovalo riziko odhalení krádeže. Pokud existují dva vozy se stejným VIN, jeden z nich vždy pochází z nelegální činnosti nebo byl nelegálně předělán.

6. Vozidlo bylo havarované

Zní to možná jako paradox, ale ano, překvapením je, pokud se dozvíte, že auto bylo havarované. V drtivé většině případů se to totiž od prodejce nedozvíte. Podíl inzerátů na velkých inzertních portálech, které říkají, že vozidlo nebylo havarované, dosahuje dlouhodobě 99,4 %. Asi je vám jasné, že s realitou toto číslo nemá nic společného. I když ne každé poškození všichni považují za havárii, podíl havárií by i vzhledem k průměrnému stáří prodávaných aut, které je 9 let, měl být výrazně vyšší než 0,6 %. Zatajování havárií je tak nejčastějším podvodem při prodeji ojetých aut.

Nad překvapením zvítězíte prověřením historie vozu