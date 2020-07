Sedmkrát přežil vlastní smrt a pak vyhrál 20 milionů

Kdyby Franův život zachytili tvůrci pořadu Věřte – Nevěřte, tak jsme přesvědčeni, že 99% diváků by jen u obrazovky zakroutilo hlavou s tím, že něco takového se prostě nemůže stát. Jestli se totiž o někom na světě dá skutečně spolehlivě říct, že je to Dítě štěstěny, tak je to bezpochyby tento dnes 91-letý Chorvat. Ostatně posuďte sami.