Samoživitelka s pěti dětmi vyhrála 2 miliardy v loterii

Cynthia sama je přesvědčena, že se nejednalo o náhodu. Denně spala s tiketem pod svým polštářem. Neustále myslela na částku 112 milionů – dokonce s myšlenkou na tuto sumu i meditovala. A pravidelně si představovala, jak by s výhrou naložila. A její víra nakonec skutečně došla naplnění. Po třech letech Cynthia skutečně tuto částku vyhrála. Přičemž ona sama si je jistá, že to byly právě její intenzivní myšlenky, které jí výhru v loterii přinesly. Jejími vlastními slovy – „vždycky jsem věděla, že vyhraju.“

Cynthia kupovala tiket pouze 2x za měsíc. Vždy vybírala zcela náhodná čísla, které jí právě přišla na mysl. A dle jejích slov si byla jistá, že „zákon přitažlivosti“ jí nakonec hlavní výhru skutečně přinese. A co udělala s vyhranými penězi? Především splatila všechny dluhy. Následně investovala do nemovitostí a také si pořídila filmové studio, co byl její celoživotní sen. Nutno dodat, že s ohledem na to, co v životě prožila a jak se zachovala vůči dětem svého bratra, si tuhle výhru více než zasloužila. Možná ty boží mlýny skutečně někde nahoře melou.