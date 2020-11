S tímhle návodem své podnikání otevřete novým příležitostem i ve zdánlivě nepříznivých situacích

Říkáte si, že povaha vašeho podnikání není slučitelná s online světem? Pak se na celou věc zkuste podívat z jiného úhlu a hledejte nové cesty jako Jiří Giesl. Majitel kavárny PIKOLA řešil, jak vybruslit ze situace, kterou přinesl rok 2020. Provoz kavárny byl omezený a lidé se místo u kávy začali scházet na internetu. Jak ale do online prostředí přenést kavárnu, která je ve své podstatě offline záležitostí?

„Lidé si většinou představí študáky na wifině, vůbec je nenapadne, co všechno se dá kolem kávy vytvořit. Kafe už dávno není jen teplý nápoj,“ říká Jiří Giesl. „Přišel covid a online nás zachránil. Díky němu jsme mohli dál fungovat. Ta doba nám ukázala, že podnikat se dá i jinak, než si člověk původně naplánoval.“

Tenhle podnik je zkrátka jiné kafe. Dnes má PIKOLA svůj vlastní e-shop, web s blogem, podcasty a nebojí se ani live streamů. To ale neznamená, že i vy byste se hned měli do všeho vrhnout po hlavě.

2. Myslete na vhodnou strategii

Zamyslete se nad tím, čeho chcete na internetu dosáhnout – jaké jsou vaše cíle, jak blog/magazín/podcast zapadá do konceptu vaší značky a kdo je vaše cílová skupina. Navrhněte si publikační plán a teprve potom se vrhněte na samotnou tvorbu.



3. Nebojte se reklamy

Aby se o vás vaši zákazníci dozvěděli, musíte být vidět. K tomu na internetu slouží řada bezplatných i placených nástrojů a reklamy. Své počínání můžete podpořit například e-mailingem, reklamou na sociálních sítích nebo ve vyhledávání. Dejte o sobě vědět!



4. Bez internetu ani ránu

