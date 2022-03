S novým Huawei nova 9 SE uděláte fotky jak na výstavu

Kdykoli vyrazíte na jarní procházku parkem nebo třeba rovnou na výšlap, vždy stačí jen sáhnout do kapsy a zvěčnit si tu krásnou podívanou, kterou rozkvetlá příroda nabízí.

Do ulic jarní Prahy s novým smartphonem Huawei v kapse se vydala i zpěvačka Elizabeth Kopecká a posuďte sami, jak jí to slušelo.

Díky mimořádně vysokému počtu pixelů umožňuje hlavní fotoaparát s rozlišením 108 Mpx a clonou f/1,9 zachytit nevšední momenty a vy tak můžete plně popustit uzdu své tvůrčí fantazii. Ať už fotografujete krajinu, portréty, architekturu nebo jiné motivy, dokáže Huawei nova 9 SE zaznamenat přesně to, co vidíte před očima, se všemi detaily.

Co se vysokého rozlišení týče, hraje při focení klíčovou roli fotografický senzor. Huawei nova 9 SE je vybaven 1/1,52" senzorem, který zajišťuje špičkové rozlišení a výbornou světelnou citlivost. Pokud fotíte za dobrého světla, můžete manuálně spustit režim s vysokým rozlišením pixelů a pořizovat snímky v kvalitě celých 108 Mpx. Záběry pořízené pomocí této funkce vynikají čistými detaily, a to i když budete používat zoomování.

Když už máte po ruce chytrý telefon, co si poradí s všemi možnými záběry, a příroda je v plném rozkvětu, stačí akorát vyrazit ven a pustit se do kouzel. Pokud jste ochotni si přivstat, zaručeně se vám podaří pořídit ty nejromantičtější snímky při východu slunce. Můžete se pustit i do menšího projektu a zaznamenávat časosběrné fotografie. Vyberte si například strom v blízkosti vašeho domova, každý týden ho vyfotografujte a sledujte, jak se v průběhu jara mění.