Rychlostní skok: Nová generace Intel® Core™ těží z umělé inteligence

Nejprve je třeba férově přiznat, že se výrazné novinky od jubilejní 10. generace tak trochu očekávaly. I tak budí jejich uvedení mimořádnou pozornost. Jednou z nejdůležitější zpráv je bezesporu nástup zbrusu nové technologie strojového učení a AI zvané Intel® Deep Learning Boost. Právě z ní totiž nové procesory Intel® Core™ extrémně těží. Rozdíl v rychlosti oproti předchozím generacím postřehne prakticky každý uživatel, ať už upravuje fotky, stříhá video, modelujete 3D objekty nebo třeba tvoří rozsáhlé kontingenční tabulky. Dokonce ani několik náročných aplikací spuštěných současně není díky výpomoci umělé inteligence problém. A nejen to. 10. generace přináší i příjemné překvapení pro milovníky počítačových her.

Battlefield 5, Dirt Rally 2.0 nebo Fortnite a to klidně v rozlišení 1080p. Čekání na dobu, kdy si plynule zahrajete oblíbené hry i na integrovaných kartách tenkých a ultralehkých notebooků, je nejspíše u konce. Nové procesory s GPU Intel® Iris® Plus se totiž chlubí dvojnásobným výkonem proti přechozí generaci. To fakticky znamená dostatek výpočetního výkonu nejen na gaming, ale třeba

i na stříhání a sledování 4K videa nebo podporu 5K v 60Hz až na 3 monitorech. Samozřejmě výkon roste s vyšší třídou procesoru. Ten vůbec nejvyšší výkon můžete čekat od GPU Intel® Iris® Plus a označením G4 nebo G7 na konci číselného označení procesoru.