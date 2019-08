Dobrý fotoaparát je základ, ale při následném prohlížení fotek je ještě mnohem důležitější pracovat s nimi v co nejvyšší kvalitě. Robert však zná ideální řešení v podobě televizoru Samsung QLED 8K, který zobrazí i ty nejjemnější detaily fotografie. Autor se tak může kochat krásou a sledovat každý pixel.

„Takhle kvalitní obraz na televizoru je neúprosný a je na něm vidět opravdu každý chlup. Fotografa to nutí se ještě více než jindy soustředit na všechny detaily,“ říká Robert Vano. „Když se pak vše povede, tak je vidět, že ostré fotky umím dělat i já,“ komentuje s nadsázkou to, že je proslaven zejména díky rozmazaným fotografiím.

Robert Vano: Člověka to nutí dělat perfektní fotky

I na první pohled chladné technologie umí být lákavé a vzrušující, obzvlášť když v sobě skrývají umělou inteligenci. U Samsungu má tento pomocník na starosti vylepšování původních nahrávek do kvality 8K a to dopočítáním chybějících obrazových informací. Malířská paleta tak rázem nabídne 33 miliónů pixelů, a to už je dost na vykreslení i těch nejmenších detailů všech fotografií.