„Řídit popelářské auto je super“, říká herec Zdeněk Godla

Před pár měsíci jste byl díky seriálu Most nejslavnějším řidičem popelářského vozu v České republice, jak jste se v té roli cítil?

Moc jsem si to užil. Role Franty byla pro mě zajímavá především tím, že jsem nemusel nic hrát. V podstatě jsem hrál sám sebe a díky volnějšímu přístupu režiséra a scénáristy jsem si, stejně jako moji kolegové herci, mohl dovolit říci občas i něco navíc, co jsem chtěl, co mě v ten moment v dané situaci napadlo. A navíc, řídit popelářské auto, to bylo super.

A nestýská se Vám po roli popeláře Franty?

No, abych řekl pravdu, dost jsem si po té roli užil zájmu lidí, proto ani moc ne. V době vysílání seriálu to bylo opravdu peklo. Bylo těžké jít na nákup, ven s manželkou, prostě kamkoliv. Byl jsem pro všechny Franta a bylo to poněkud náročné.

Říkáte, že role Franty na Vás byla přímo ušitá a že jste hrál v podstatě sám sebe. Jakými pracovními profesemi jste historicky prošel?

Pracoval jsem pro technické služby, takže zkušenost tam byla. Vždy jsem dělal manuální práci a nebojím se jí. Pracoval jsem i v zahradnictví, spravoval okrasné zahrady, a pokud by o mě už nebyl zájem jako o herce, tak se k podobné práci rád vrátím. Stejně tak, jako se k ní vracím mezi jednotlivými filmy či seriály. Musím přiznat, že teď, když je o mě u filmařů zájem, tak se mi po manuální práci občas zasteskne.

Díky roli Franty jste na jaře vystupoval ve velké náborové reklamní kampani odpadové společnosti FCC, kde jste představoval řidiče svozového vozu. Jak se Vám se společností FCC spolupracovalo a jak na to reagovali Vaši fanoušci?

S firmou FCC se mi spolupracovalo suprově, bylo to rychlé, profesionální, příjemné. Fanoušci reagovali docela dost, bylo to samé: „Hele, viděl jsem tě na billboardech. Ty ses vykašlal na herectví a pracuješ pro tu firmu?“ Tak jsem jim říkal, že jsem tu práci dostal díky natáčení seriálu Most, kde jsem se jako řidič popelářského vozu osvědčil. Ale pak jsem přiznal, že to byla jen reklamní spolupráce. A jsem za ni moc rád, protože mi v té době dost pomohla nastartovat řešení určitých osobních problémů z minulosti.

Nyní působíte především na TV NOVA v seriálu Ordinace v růžové zahradě. V jaké roli?

Hraji Ludvu, takového dobráka, hodného člověka, trochu mi připomíná dobrého vojáka Švejka. Je to dobrá duše, všem chce pomoct a umí vše opravit. Je to takový pohodář. Ze začátku jsem se té role bál, protože se zde nekompromisně pracuje se scénářem a já jsem do té doby nebyl zvyklý se scénář učit tak doslova. Byla to pro mě změna i proto, že už nehraji jen sám sebe. Musel jsem se vžít do toho, že jsem někdo jiný. Ale teď mě to moc baví.

Jaké máte herecké plány do budoucna?