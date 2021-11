Respirátory a roušky produkují až 30 tisíc tun odpadu měsíčně. Česká firma našla řešení

Společnost NanoRespi ® přichází s revolučním produktem – EKO nano Respirouška ® vyráběna v České republice. Můžete ji bez problémů vyhodit do kompostu, kde se rozloží.

Podle studie Prof. Mi Yan z Finské Lappeernrate University se každý den během pandemie COVID-19 vyprodukovalo v Evropě více než 1600 tun plastového odpadu jen z roušek a respirátorů – celkem tedy 584 miliard tun ročně. Pro představu, globálně se měsíčně použilo 210 miliard roušek a respirátorů. Pokud bychom roušky zařadili za sebe, obepnuly by celou Zemi kolem do kola. Z pohledu globálních emisí došlo ke zvýšení emisí CO2. Podle studie Prof. Klemeše z VUT Brno je odhadovaná uhlíková stopa jedné masky N95 (ekvivalent FFP2) 50 g ekvivalentu CO2, což dle propočtu tvoří až 10 000 tun CO2 měsíčně. Alarmující jsou i zjištění, že až 8 % odpadu končí v přírodě a dochází k obrovskému znečištění moří, oceánů, řek, ale i suchozemských ekosystémů na desítky let dopředu.