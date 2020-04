Ředitelka SŠ nábytkářské a obchodní Olga Pastyříková: Projekt SRP mi pomohl ujasnit budoucnost školy

Jedním z mnoha cílů školy bylo zkvalitnit výuku a zatraktivnit vzdělávací program. Proto jsme už v roce 2018 započali s přípravou nového studijního oboru Design interiéru. Výhodou byla dlouhodobá spolupráce s Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Mendelovou univerzitou v Brně. Obor je od školního roku 2020/2021 nově zařazen do vzdělávací nabídky školy.

Chcete více zapojovat pedagogy a rodiče do plánování dlouhodobého rozvoje školy. Co vám tento postup přinesl?

Do projektu SRP se průběžně zapojili všichni pedagogové. Ustavili jsme šestičlenný tým, zahrnující ředitele školy a dva zástupce, výchovného a kariérového poradce a vedoucího domova mládeže, který popsal vnímaná pozitiva i nedostatky školy. Poté jsme témata projektu probrali na pracovních poradách se všemi pedagogy a následně vytvořili strategické dokumenty, s nimiž jsme seznámili i rodiče, kteří je mohli připomínkovat.

Velký potenciál vidíte v zapojení studentů do malých a středních firem...

Spolupráce s firmami je důležitá pro přípravu žáků na povolání. Vliv průmyslových partnerů spočívá zejména v tom, že žáci dostávají přehled o trendech v nábytkářské výrobě, designu nábytku a nových technologiích. Pořádáme přednášky, semináře a firmy propagujeme ve škole. Cílem spolupráce s firmami je přizpůsobit vzdělávání trhu práce a připravit žáky na nástup do praxe.

Co musí ředitel umět a dělat, aby byl dobrou vůdčí osobností a dokázal oslovit a motivovat pracovníky školy ke změnám?

Dobrý ředitel musí vědět, co chce, musí mít jasnou představu, jak by jeho škola měla vypadat za pět či za deset let, a vědět, kudy tam dojít. Umí jasně vysvětlit koncepci. Zároveň dbá na rovné a bezpečné chování k učitelům a mezi učiteli navzájem, naslouchá žákům, učitelům a všem zaměstnancům školy. Na rodiče si udělá čas, ví, že jsou klienty jeho školy. Dobrý ředitel zlepšuje „uživatelské“ prostředí, snaží se na svoji školu dívat z pohledu rodičů – zákazníků školy.