REALITY PRORADOST – jedinečný koncept spolupráce s těmi nejlepšími profesionály z oboru realit

Petr Čajan - majitel poradenské skupiny Premium Financial Services, investor v oboru realit, developmentu, stavebnictví a IT

Co nejvíce ovlivnilo Vaše rozhodnutí koupit zrovna tuto společnost?

Hned na začátku mě zaujal odlišný princip realitního podnikání. Makléři u nás nejsou zaměstnanci, ale rovnocenní obchodní partneři, kterým poskytujeme servis pouze za měsíční paušál. Zbytek zisku z provizí můžou investovat do lepších služeb svým klientům i do sebe samotných. Ta přímá obchodní linie "makléř – klient" je mnohem více založená na přímé odpovědnosti, důvěře a osobním renomé kteréhokoliv z realitních makléřů s nimiž spolupracujeme. A to se mi líbí – jsou to samostatní profesionálové odpovědní sami za sebe, a my je nemusíme "vodit za ručičku".