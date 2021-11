Propagátor zdravého životního stylu, sex symbol a operní megastar Juan Diego Flórez

O jevištním a vokálním umění Juana Diega toho bylo napsáno mnoho. Stačí si zadat jeho jméno do vyhledávače a zobrazí se Vám odkazy na rozhovory, recenze, na prodej jeho mnoha CD i DVD s nahrávkami celých oper. Když se ho ale zeptáte, jaké role ho čekají a k jakým plánům aspiruje do budoucna poté, co už dokázal snad vše, co se ve světě opery dokázat dá, odpoví možná trochu překvapivě:

„I když se můj hlas v posledních letech vyvinul a dovolil mi rozšířit můj repertoár o hlavní role v operách, jakými jsou např. Romeo a Julie, Traviata nebo třeba Hoffmannovy povídky, mojí největší ambicí do budoucna je práce na mém charitativním projektu Sinfonía por el Perú. V místech, kde kriminalita, násilí a dětská práce kvetou, tj. v nejvíce znevýhodněných oblastech Peru, přináší síla hudby naději na změnu pro nové generace. Hudební nástroj nahrazuje budoucí zbraň, týmová práce nahrazuje gangy a hrdost, kterou rodiny pociťují na úspěchy svých dětí, nahrazuje domácí násilí a dětskou práci. Jsem pevným zastáncem práva všech dětí na vzdělání a věřím v zázraky, které jsou možné pouze skrze hudbu. A proto tvrdě pracuji na tom, aby se život dětí v Peru zlepšil a hodlám do toho investovat co nejvíce svých sil,“ vysvětluje Juan Diego, sám otec dvou dětí: chlapce Leandra a dcery Lucie Stelly.