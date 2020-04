Prodej bytu levou zadní. Co musíte vědět, než začnete?

Prodej bytu je v mnoha situacích nevyhnutelný. Dědictví po babičce, vyrovnání po rozvodu, stěhování... Upřímně, málokdo si to užije. Opustit místo, kde jste toho hodně zažili, bývá těžké. Dá se to ale zvládnout s chladnou hlavou a bez zbytečných starostí.

Spousta lidí si vyzkouší prodej bez realitky. My Češi to máme v krvi, chceme si všechno zařídit sami. Ale stojí nás to často spoustu času. Jen si to představte – zájemci můžou vycouvat těsně před podpisem smlouvy, na poslední chvíli nezískají hypotéku. Ztratit můžete i půl roku. To už většině lidí dojde trpělivost a volají do realitky.