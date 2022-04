Prodat obraz v online aukci?

Historie sahá do roku 1992. Z malých starožitností jsme vyrostli do úspěšné aukční galerie v Korunní ulici na pražských Vinohradech, s pobočkou v Brně a výstavní galerií na Václavském náměstí. Velkou zásluhu na tom má náš profesionální a přitom přátelský tým. Troufnu si říct, že jsme jako jedna rodina.

Především v přístupu k lidem. Zakládáme si na přátelském a lidském přístupu. Nerozdělujeme zákazníky podle toho, co nám přinesou nebo za kolik nakoupí. Chceme, aby se u nás cítili všichni dobře. Nedávno přišel email od paní, která nám poděkovala za pomoc s naložením obrazů do auta a záchranu zrcátka před projíždějící tramvají. To jsou ty chvíle, kdy vím, že to děláme správně.