Pro změnu zdravotní pojišťovny máte nejvyšší čas, termín je do konce září.

STOP rakovině kůže: Příspěvek na preventivní vyšetření digitálním či ručním dermatoskopem je určen všem klientům OZP bez věkového omezení.

STOP rakovině prsu: V posledních letech bohužel přibývá případů tohoto vážného onemocnění mezi stále mladšími ženami, a proto OZP přispívá či plně hradí toto vyšetření ženám již od 40. roku jejich života. Z veřejného zdravotního pojištění je hrazeno až od 45 let.

STOP rakovině prostaty: Vyšetření pro muže od 40 let. Právě tento druh rakoviny je mezi muži nejčastějším. Včasné odhalení přispěje k větší pravděpodobnosti vyléčení.

STOP rakovině ledvin a břišních orgánů: Neexistuje screening těchto nádorů, který by byl hrazený z veřejného zdravotního pojištění. OZP proto poskytuje svým pojištěncům ve věku nad 50 let vyšetření břicha ultrazvukem zcela zdarma, či s příspěvkem v max. výši 800 Kč.

STOP rakovině dutiny ústní: Rizikovou skupinou jsou lidé nad 25 let, 2x častěji muži než ženy, zvláště kuřáci a ti, kteří často pijí tvrdý alkohol. K včasnému odhalení abnormalit ústní sliznice pomáhá mimo jiné i vyšetření přístrojem VELscope.

STOP osteoporóze: Říká se o ní, že je jednou z civilizačních chorob související s naším ne vždy zdravým životním stylem. Tento program mohou u OZP využít pojištěnci nad 50 let.

STOP infarktu: K nejčastějším příčinám pracovní neschopnosti a úmrtí patří ischemická choroba srdeční, cévní mozková příhoda a cukrovka. Program je určen pro klienty ve věku 30 až 55 let. Chytrý pomocník jménem VITAKARTA

Nejjednodušší způsob, jak u OZP čerpat příspěvky, nabízí aplikace VITAKARTA - neboli elektronická pobočka. Z pohodlí domova může pojištěnec využít veškerých služeb, aniž by musel osobně navštívit kamennou pobočku.