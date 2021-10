Přijít o živitele rodiny a zůstat bez prostředků? Životní pojistka by tomu zabránila

Dokud běží náš život hladce bez zádrhelů, nemocí a úrazů, tak často lidé neřeší, že by měli sebe a svou rodinu zajistit prostřednictvím životního pojištění. Spíše si při příchodu do pojišťovny pojistí svůj majetek a zajistí si ho proti krádeži nebo zničení. Například pojistit si auto povinným ručením musí ze zákona každý. Je to pro většinu řidičů naprosto logický krok a vlastně o něm ani nepolemizují. Ovšem pojistit si vlastní život, případné úrazy či dokonce svou vlastní smrt za účelem zajištění rodiny, to se mnoho lidí zdráhá. V České republice je proto v současné době pouze kolem 47 % rodin zajištěno životním pojištěním.