Přijeďte do města Dunaje! Linec vás nadchne

Výlet do Lince je plný kulturních zajímavostí: koncerty v Brucknerově domě s jedinečnou akustikou, nejmodernější hudební divadlo v Evropě Musiktehater , současné umění v muzeu umění Lentos a pohled do budoucnosti, který nabízí centrum Ars Electronica.

Všestrannost města dokládají městská muzea: Pohled do budoucnosti zprostředkuje Ars Electronica Center, protože v tomto muzeu zjistíte, jak umělá inteligence mění náš život. Muzeum umění Lentos je známé svými sbírkami současného umění. Barvami hýří také galerie graffiti „Mural Harbor“ v přístavu, nabízející stále něco nového.

Okružní plavba lodí na Dunaji Hafenrundfahrt od dubna do října 3x denně MS Linzerin, 100 minut plavby k soutoku Dunaje s řekou Traun.

Kdo hledá aktivní relaxaci, poznává Dunajský region Horního Rakouska na jízdním kole. Dunajská cyklostezka a 15 nových zážitkových okružních tras vede k působivým přírodním a kulturním pokladům, které jen čekají na to, až je objevíte.

Dunajská cyklostezka je klasikou mezi cyklostezkami. Díky své perfektně vystavěné síti tratí patří již několik let k nejoblíbenějším dálkovým cyklotrasám v Evropě. Nabízí odpočinek na dvou kolech a prochází impozantní přírodní a kulturní krajinou.

Kdo do hornorakouského Dunajského regionu přichází za kempováním, stráví svou dovolenou v jedinečné přírodní krajině, a přesto se bude cítit jako doma, mezi svými čtyřmi stěnami. Pohodlné kempy v Rakousku najdete většinou v blízkosti vody. Při „jízdě z kempu do kempu“ jde o to, abyste okusili život, pulzující v Podunají: zažijte noci pod širým nebem a přes den si užívejte rozmanitých volnočasových dobrodružství.