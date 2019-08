Příběhy, z nichž mrazí. Díky trenažérům mají naději na lepší život

Kateřina Šimonková, bývala juniorská reprezentantka v cyklistice, zase trenažér od Kauflandu využije při přípravě na sezónu. Na vozík je upoutaná potom, co na zledovatělé sjezdovce na lyžích zachránila malého syna. Kdyby ho nezastavila vlastním tělem, narazil by do plotu a vše mohlo skočit tragicky. Kateřina se navzdory těžkému zranění vrátila k cyklistice a aktivně závodí. Její životní příběh je jasným důkazem, že i s handicapem se dá plnohodnotně žít, a to nejen sportem – loni se jí totiž narodilo další dítě.