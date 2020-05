Představujeme Microsoft 365

S funkcí Osobní trezor posouvá Microsoft 365 zabezpečení ještě na vyšší level. Představte si, že se vám v počítači do úložiště dostane vaše milá ratolest a omylem vám smaže pár fotek. Bude vás to mrzet, ale svět se nezboří. Ale kdyby se to stalo třeba s důležitými dokumenty, jako jsou rodné listy, bankovní výpisy či firemní data, to už by problém být mohl. Proto je tu Osobní trezor s dvoufázovým ověřením identity, který můžete odemknout otiskem prstu, scanem obličeje, SMS kódem nebo jiným z možných bezpečných způsobů. Dokumenty scanujete přímo do trezoru, který se navíc po určité době nečinnosti sám uzavře. A skvělé je, že se do něj můžete dostat z jakéhokoli propojeného zařízení a mít tak svá citlivá data neustále po ruce a pod kontrolou.