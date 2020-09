Před pokročilými kyberhrozbami chrání firmy “pískoviště”

Dlouhodobě je e-mailová zpráva nejčastější bránou pro napadení počítače malwarem, dle dat společnosti Verizon až v 94 % případů. Za třetinou průniků do firemních sítí phishing. Při podobných útocích využívají útočníci řadu postupů, aby zamezili detekci rizikových zpráv anti-malware programy. Zdaleka ne všechny útoky šířené e-mailem dokáže uživatel sám rozpoznat. Nejčastěji uživatelům přijdou e-mailem soubory spustitelné ve Windows (56 %) a infikované dokumenty sady Office (18 %).

Pískoviště, kde si hraje malware V případě sofistikovaných kampaní se administrátoři musejí spolehnout na pomoc softwaru, především sandboxů (do češtiny lze přeložit jako pískoviště) odříznutých od firemní sítě. Jedná se o prostředí, kde je možné otestovat chování podezřelého kódu, aniž by byl ohrožen zbytek počítače nebo sítě.

„Nejčastěji se v našem sandboxu skenují přílohy e-mailů. Blokujeme především sofistikované programy, které stahují další malware, nebo škodlivý kód ukrytý v makrech. Malware, který by se takto měl do zařízení dostat, slouží obvykle ke krádeži přihlašovacích údajů, případně k vytvoření zadních vrátek do sítě,“ potvrzuje Václav Zubr, bezpečnostní expert společnosti ESET.