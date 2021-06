Prázdniny jsou za dveřmi. Spojení s dětmi vám zajistí data v mobilu

Snadno a levně tak získáte díky online komunikátorům přehled o tom, co děti dělají. Mohou vám kdykoliv napsat, poslat fotku a nebudete se tak o ně strachovat. Dostat rychlá data do mobilu je otázkou chvilky. Operátor O2 nejen pro tyto účely připravil pro zákazníky speciální nabídku předplacených datových tarifů. Získat je můžete online na e-shopu Datamanie.cz . SIM kartu vám doručí zdarma kurýr společnosti PPL.

Všichni zákazníci předplacených karet se také mohou zapojit do programu Odměna za dobití, a získat tak zajímavé dárky v podobě extra kreditu, slevu na audioknihu nebo e-book do O2 Knihovny a dalších odměn.

Dohled nad svými dětmi už zajištěný máte. Jak ale ovlivnit to, co na internetu dělají? Pomůže vám 10 tipů pro bezpečnější prázdniny na portálu pro rodiče a učitele O2 Chytrá škola. Dětem mimo jiné pečlivě kontrolujte, jaké aplikace mají v telefonu nainstalované. Vyhnout by se měly zejména různým seznamovacím serverům - nebezpečný je například web Hot or Not. Uživatelé si na něm navzájem hodnotí profily, mohou se propojovat s cizími lidmi a výsledkem toho všeho má být reálné setkání.