Podívejte se s námi do historie sušení prádla

To se postupem času stávalo hlavními starostmi při praní prádla. A protože předkové neměli k dispozici moderní technologie, museli se zamýšlet nad tím, jak „v ruce“ vyprat prádlo co nejefektivněji. Jak vývoj praní od metody doslova nazvatelné „ rukama nohama” dospěl až k chytrým pomocníkům i pracím prostředkům a avivážím?

Například nový Lenor Fresh Air Effect kombinuje tradiční standard maximální svěžesti a hebkosti s moderním koncentrovaným složením. Díky speciální technologii prádlo voní, jako by schlo venku v něžném vánku a na mírném sluníčku - přesně tak, jako ho sušili naši předkové. V současnosti však tuto možnost mnohdy nemáme, ať už kvůli nedostatku prostoru nebo znečištěnému vzduchu ve městech či kvůli špatnému počasí. Vydejte se s námi na cestu do historie honby za svěžím prádlem – představíme vám nejzásadnější vynálezy, které změnily svět.

Co se týče sušení, téměř od nepaměti lidé sušili prádlo venku. Venkovní sušení propůjčilo čerstvě vypranému prádlu svěží vůni a dotek mírného sluníčka. Kromě pozitiv však mělo venkovní sušení i četná negativa – prádlo moklo na dešti, za mrazivých dnů schlo nekonečně dlouho a často se také ušpinilo. Lidé tak začali sušit prádlo i v domácnostech. První sušička spatřila světlo světa v roce 1800, do běžného prodeje se však dostala až o téměř 140 let později - v roce 1938!