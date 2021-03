Plachta na bazén i pergolu

Bazénové plachty jsou vysocepevnostní, snesou zatížení až 100 kg/m2 – díky tomu nemusíte mít obavy z toho, že by vám do bazénu mohlo spadnout vaše dítě nebo čtyřnohý kamarád. Pro kvalitní plachtu není problém ani souvislé zatížení vysokou vrstvou sněhu v zimním období. Životnost plachty je až 15 let a dodavateli materiálů jsou přední německé a belgické firmy. Pokud chcete, aby se plachta stala plnohodnotnou součástí vaší zahrady, můžete si ji nechat vyrobit zcela na míru dle tvaru bazénu. Aby se voda (například po dešti) nedržela na povrchu plachty, lze do plachty nechat instalovat průtokové sítko. Nečistoty zůstanou na plachtě, ale čistá voda steče do bazénu.