Phishing představuje jednu z největších hrozeb, útočníkům napomáhá neznalost uživatelů

Za phishing se označuje klamavé jednání, kdy se útočník pokusí obelhat uživatele a získat nějaké citlivé údaje, například jméno, adresu nebo přihlašovací údaje do nějaké služby. Zcela běžně využívá psychologickou manipulaci. Podle společnosti ESET se nejčastěji phishing šíří e-mailem.

„V případě domácích uživatelů se často využívá e-mailem zaslaná výhružka exekučního řízení, ověření přístupových údajů do banky, údajná blokace účtu na sociální síti atd. U firem se zase často vyskytují často podvodné výzvy k uhrazení faktury po splatnosti nebo pokyny k převodu peněz. Výsledkem může být odcizení citlivých údajů či přímá finanční ztráta způsobená platbou,“ varuje Dvořák z ESETu.

Přestože se může zdát, že se jedná o aktivitu, kterou adresát snadno prohlédne, opak je pravdou. Důvodem je to, že útočníci mají výborně osvojené techniky sociálního inženýrství.

Do dokonalosti jsou techniky sociálního inženýrství dotaženy v případě tzv. spear phishingu, který je jasně cílený například na konkrétní zaměstnance jedné organizace. Úspěšnost takto cílených podvodných e-mailů je, bohužel, poměrně vysoká, a to jak v Česku, tak za hranicemi.

Podezřelé zprávy nikdy neotvírejte, ale nejprve si ověřte jejich pravost, například po telefonu. Banky nikdy nežádají uživatele e-mailem nebo po telefonu o přihlašovací údaje. Pokud obdržíte jakýkoli podezřelý e-mail, neklikejte na odkazy, ani neotevírejte přílohy. Dbejte také na to, z jaké stránky se přihlašujete do služeb a jak dané webové stránky vypadají. Do elektronického bankovnictví vždy přistupujte přes oficiální stránky bank zadáním URL adresy, nikoli kliknutím z vyhledávače či odkazu. V případě pochybností doporučujeme rovněž zkontrolovat, zda se v adresním řádku vyskytuje zámek, po jehož rozkliknutí zjistíte, zda bezpečnostní certifikát vlastní banka, na jejíž web jste přihlásili.