Padl letošní nejvyšší jackpot SAZKAmobil šance. Na výherce čeká 1 250 000 Kč

Loterie se losuje vždy první pondělí v měsíci a má zaručený minimální jackpot ve výši 250 000 Kč.

SAZKAmobil je největším virtuálním mobilním operátorem u nás a kromě SAZKAmobil šance toho svým zákazníkům nabízí mnohem víc.



Zjistěte vše, co vás zajímá, o předplacenkách SAZKAmobilu.



Majitelé předplacenek volají od 0,40 Kč za minutu a získávají lákavé Odměny za dobití, třeba Mobilní data zdarma. Ti, kdo spoléhají na tarify, mají možnost vybrat si z nabídky Šťastných tarifů, které lze všechny pořídit do 500 Kč a i ten nejlevnější má v ceně mobilní data.



Přejít k SAZKAmobilu je právě teď ještě výhodnější. Pokud si pořídíte novou SIM kartu přes e-shop nebo zákaznickou linku, až do 10.1.2021 ji získáte za polovic. Za 75 Kč tak dostanete úvodní kredit 150 Kč a hradit nebudete ani poštovné, je zdarma. Navíc při prvním využití odměny Mobilní internet zdarma získáte místo 1 GB rovnou 2 GB dat. Svoji novou SIM kartu objednávejte na tomto odkazu.



Až do 10. ledna 2021 dává také SAZKAmobil svým zákazníkům 2 GB datové balíčky za cenu 1 GB. A nově si u něj můžete pořídit za výhodné ceny nové 4G smartphony od Samsungu a Xiaomi.



